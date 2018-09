Moin Leseratten,

es gibt etwas Neues! Eine Zeitung nur für euch. In der neuen Kinderzeitung des WESER-KURIER wollen wir euch unterhalten, begeistern und Lust auf das Zeitungslesen machen. Alles, was in der Welt und in Bremen passiert, erklären wir euch so, dass ihr es versteht.

Alles was Kinder interessiert

und interessieren sollte.

In einer Zeitung.

Jede Woche findet ihr in der Kinderzeitung aktuelle Themen aus der ganzen Welt sowie aus Bremen und dem Umland. Ihr könnt sogar selbst bei unserer Zeitung mitmachen. Als Kinderreporter trefft ihr Stars und schaut hinter die Kulissen. Mit unseren Comics und Witzen wollen wir euch zum Lachen und Losbrüllen bringen. Und bei unserem großen Bilderrätsel sind Grips und Hirnschmalz gefragt. Es lohnt sich, denn wir verlosen immer tolle Preise. Und ich begleite euch immer durch die Zeitung.

Nachrichten, Wissen und jede Menge Spaß auf 24 Seiten

Immer freitags mit aktuellen Themen, Rätseln und Poster

Für Kinder bis 12 Jahre

Für Kinder bis 12 Jahre Ab 7,90 € im Monat – Erster Monat kostenlos!

Die Kinderzeitung ist im attraktiven Abo-Modell erhältlich und erscheint jeden Freitag – da dürfen Eltern und Großeltern sicher auch hin und wieder reinschauen.

Mitmachen

Schick uns Deine Rätsellösung Zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel brauchen wir die Einverständniserklärung deiner Eltern. Bitte drucke das Formular aus und lasse es von Deinen Eltern ausfüllen. Die können es dann einscannen und per E-Mail schicken an: kinderzeitung@weser-kurier.de PDF zum Download: Rätsellösung-Formular Wir verarbeiten deine Daten, um mit dir in Kontakt zu treten. Deine Daten werden nicht weiterverkauft oder an Dritte weitergegeben. Nach Lösung deiner Anfrage löschen wir deine Daten. Du und deine Eltern haben jederzeit das Recht der Nutzung deiner Daten zu widersprechen. Schick uns dazu eine E-Mail an kinderzeitung@weser-kurier.de Mehr zum Schutz deiner Daten und zu unseren Informationspflichten und zu deinen Rechten findest du hier: Datenschutzerklärung

Bewirb Dich als Kinderreporter Du bist neugierig, stellst gern viele Fragen und interessierst dich für eine Menge Themen? Dann bewirb dich bei uns als Kinderreporter! Bitte drucke das Formular aus und lasse es von Deinen Eltern ausfüllen. Die können es dann einscannen und per E-Mail schicken an kinderzeitung@weser-kurier.de oder per Post an: WESER-KURIER

Kinderredaktion

Martinistraße 43

28195 Bremen PDF zum Download: Kinderreporter-Formular Wir verarbeiten deine Daten, um mit dir in Kontakt zu treten. Deine Daten werden nicht weiterverkauft oder an Dritte weitergegeben. Nach Lösung deiner Anfrage löschen wir deine Daten. Du und deine Eltern haben jederzeit das Recht der Nutzung deiner Daten zu widersprechen. Schick uns dazu eine E-Mail an kinderzeitung@weser-kurier.de Mehr zum Schutz deiner Daten und zu unseren Informationspflichten und zu deinen Rechten findest du hier: Datenschutzerklärung

Schick uns Deinen Lieblingswitz Bringe uns zum Lachen und erzähl uns deinen Lieblingswitz. Wir freuen uns auf deinen Witz! Damit du uns deinen Lieblingswitz schicken kannst, brauchen wir die Einverständniserklärung deiner Eltern. Bitte drucke das Formular aus und lasse es von Deinen Eltern ausfüllen. Die können es dann einscannen und per E-Mail schicken an kinderzeitung@weser-kurier.de. PDF zum Download:Lieblingswitz-Formular Wir verarbeiten deine Daten, um mit dir in Kontakt zu treten. Deine Daten werden nicht weiterverkauft oder an Dritte weitergegeben. Nach Lösung deiner Anfrage löschen wir deine Daten. Du und deine Eltern haben jederzeit das Recht der Nutzung deiner Daten zu widersprechen. Schick uns dazu eine E-Mail an kinderzeitung@weser-kurier.de Mehr zum Schutz deiner Daten und zu unseren Informationspflichten und zu deinen Rechten findest du hier: Datenschutzerklärung

